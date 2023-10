Reprodução/Record Darlan Cunha, o Laranjinha, ameaçou agredir Lucas Souza quando saírem de A Fazenda 15





Darlan Cunha e Lucas Souza travaram um embate com gritarias e trocas de xingamentos mútuos na madrugada desta quarta-feira (4) logo após a formação da Roça em A Fazenda 15. No meio do bate-boca, o ator fez uma ameaça ao ex-marido de Jojo Todynho, dizendo que "pegaria" ele fora do confinamento, afirmando que partiria para a agressão física. Nas redes sociais, o público tem pedido a expulsão de Laranjinha. Mas o que diz o contrato? A coluna te conta agora.







Embora Rodrigo Carelli tenha dito na coletiva de imprensa do reality show, realizada às vésperas da estreia, que as regras de convivência para os participantes desta temporada foram endurecidas por conta dos exageros praticados por Deolane Bezerra em A Fazenda 14 --e que muitas vezes flertaram com crimes--, levando muita gente a entender que as ameaças à integridade física entrariam neste pacote. Mas a verdade não é bem assim.

A coluna consultou o contrato de um dos participantes desta temporada e a palavra "ameaça" aparece em dois momentos: em um tópico em que são listadas ações que podem resultar em advertências e em outro tópico, que lista ações passíveis de punições severas. E em nenhum deles consta que a prática deste ato resultaria em expulsão sumária. Tudo será submetido a análise.

"Em caso de conduta ilegal ou má conduta, conforme determinação da Record a seu critério exclusivo, inclusive, mas não somente, machucar ou ameaçar machucar outros Competidores ou a equipe de Produção, comportamento violento, seja violência física ou verbal, ato criminoso ou trapaça", diz o parágrafo do campo em que se fala sobre advertências.

"Assédio sexual, agressão física e/ou verbal e/ou ameaça à integridade física de outro competidor, a critério da produção", diz o parágrafo que consta na lista de itens que podem resultar em punição severa ou expulsão. É importante frisar que em ambos, as situações serão sempre submetidas à análise da equipe de Carelli, que medirá a intensidade da ameaça para tomar uma decisão mais firme.

E se tratando do histórico do reality, as falas de Darlan têm grandes chances de serem interpretadas como leves, pois este tipo de discurso acontece todos os anos, e não somente em A Fazenda, como também no Big Brother Brasil. E isso não é passível de expulsão nem mesmo lá na Globo.

No bate-boca entre os confinados, houve troca de xingamentos, com Darlan e Lucas exaltados. Mas em determinado momento, o ator diz: "Aqui dentro nós discute (sic). Lá fora eu te pego". O ex-marido de Jojo ainda frisou: "Isso... Isso... Ameaça", comentou ele enquanto era contido por Rachel Sheherazade.

É importante também registrar as falas de Rodrigo Carelli durante a coletiva de imprensa do reality show. A imprensa apontou o excesso de agressividade exposto na temporada passada, e o diretor frisou que endureceu as regras do jogo, mas em nenhum momento foi taxativo sobre ameaças resultarem em expulsões.



"Não existe essa regra, esse contrato, de 'se você passar do limite tal nas suas falas…'. Não tem como a gente determinar isso para as pessoas, a delicadeza está aí", afirmou o diretor quando questionado sobre os limites das falas agressivas dos participantes.

Portanto, por mais que os fãs do reality show estejam com ranço de Darlan Cunha e queiram sua expulsão, as falas do peão não resultarão em expulsão. A única maneira de tirá-lo, por enquanto, é por meio da votação.