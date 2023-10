Reprodução/Instagram Diego Alemão foi internado em uma clínica psiquiátrica

Diego Gasques, mais conhecido como Diego Alemão, decidiu se internar em uma clínica de reabilitação desde que pagou R$ 4 mil em fiança e deixou a prisão na semana passada. No entanto, nessa segunda-feira (2) o ex-BBB precisou ser transferido para uma clínica psiquiátria. De acordo com o advogado do influenciador, Jeffrey Chiquini, o moço teria sido hospitalizado por depressão e uso de substâncias químicas.

"Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido. Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos", disse a nota enviada à imprensa na semana passada.

De acordo com o jornal Extra, o ex-BBB resolveu procurar a ajuda de Rafael Ilha para se transferir para a nova clínica. Vale ressaltar que o artista ajuda dependentes químicos há anos, como o ator Sérgio Hondjakoff, o Cabeção de Malhação.

Alemão, de 42 anos, foi detido por porte ilegal de arma ao ameaçar dar tiros em ruas da Zona Sul do Rio, no último dia 26. De acordo com agentes, Diego dizia que daria tiros em uma esquina de Ipanema. Após as ameaças, o moço pegou um táxi e foi preso na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, bairro vizinho. Ele pagou uma fiança no valor de R$ 4 mil e foi liberado na 12º DP (Copacabana).

Na saída da delegacia, o influenciador — que parecia um pouco alterado — disse que andava armado porque estaria sendo ameaçado. Ele ofendeu a imprensa e fez um questionamento aos repórteres presentes. "Por que vocês, um bando de urubu, estão aqui e não estão na frente do [Bruno] De Luca, que deixou a porra do meu melhor amigo [Kayky Brito] com a cabeça no chão?", perguntou em referência ao atropelamento de Kayky Brito, que aconteceu na madrugada do dia 2 de setembro.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho