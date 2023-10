Reprodução O ator desistiu de se mudar para o local após receber a doação

O Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, seria o novo lar de Marcos Oliveira, intérprete de Beiçola em A Grande Família. Entretanto, após receber uma doação de R$ 50 mil da influenciadora Deolane Bezerra, o ator optou por não se mudar para o imóvel que já havia sido reservado para ele.





De acordo com Cida Cabral, administradora da instituição, Marcos não comunicou sua decisão, então já selecionaram outro artista para moral no local. "Deixamos tudo preparado, uma vez que, na última sexta-feira (29), havíamos combinado a vinda dele na segunda para conhecer a instituição e a futura casa. Infelizmente não aconteceu após ele ter voltado a receber as doações. Não tivemos nenhum retorno do Marcos após o ocorrido", explicou ela ao jornal O Globo.



Além de Deolane, o influenciador Matheus Yurley contou em suas redes socais que doou R$ 10 mil ao ator. Os influenciadores se mobilizaram após Marcos desabafar que estava enfrentando problemas financeiros, além de pedir doações e emprego.



O artista seria vizinho de Paulo César Pereio e Jaime Leibovitch. O imóvel número 33 está localizado em uma vila no terreno do Retiro, e decorado com plantas e quadros. No espaço, tem uma sala, um banheiro, um quarto e uma cozinha.



Marcos ainda foi beneficiado com uma casa com portão na varanda para dar segurança ao seu cachorro shih tzu após informação à administração que levaria o animal junto.



Além disso, o ator teria acesso à toda a infraestrutura do lugar, como alimentação, atividades físicas, plano de saúde e auxílio médico e equipe com médicos, terapeutas, assistente social e psicóloga. "O Retiro sempre esteve à inteira disposição e assim permanecerá. Viva a arte, viva a cultura, viva o Retiro dos Artistas", reforçou Cida.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko