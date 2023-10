Reprodução/RecordTV Cariúcha tem perfil no Instagram derrubado por denúncias de homofobia

Cairúcha, participante do reality show A Fazenda 15, exibido pela Record, tem repercutido negativamente fora do confinamento em razão de uma série de condutas supostamente homofóbicas contra o peão Lucas Souza dentro da competição. Diante disso, a audiência que acompanha a postura da funkeira decidiu tomar as devidas providências que levaram o Instagram da moça a ser desativado nesta quarta-feira (4).





Portanto, quem acessar o perfil de Cariúcha neste momento irá se deparar com uma tela em branco com a seguinte mensagem: "Esta página não está disponível. O link em que você clicou pode não estar funcionado, ou a página pode ter sido removida. Voltar para o Instagram". Imagem esta muito diferente do que comumente visto em sua conta, utilizada para promover o nome da influenciadora para conquistar o voto popular, e assim, garantir o grande prêmio do reality.

A conduta problemática da moça pauta-se também na incoerência em se dizer "mãe dos gays" no programa e, por outro lado, atormentar Lucas com a ameaça de o expor em rede nacional. Na madrugada desta quarta-feira (4), inclusive, Cariúcha e Simioni chamaram o ex-militar de "putinha" numa roda entre mulheres na academia --o que teria provocado a ira do público, que denunciou em peso a conta da moça para derrubá-la.

Mas a moça, insatistafeita em proferir o palavrão pelas costas de Lucas, foi diretamente provocá-lo: "Putinha safada", gritou no quintal da sede, quando o ex-militar estava na casa da árvore. Cariúcha tomou coragem após Tonzão invadir o local para dizer que Lucas não era homem, desistindo logo do embate por não conseguir desestabilizá-lo.

Bem mais insistente, Cariúcha repetiu as palavras "puta" e "putinha" diversas vezes. Horas antes, tinha jurado ao vivo, na formação de Roça, que não dizia palavrões e que apenas cantava funks, e que a Rachel Sheherazade era preconceituosa com o funk por dizer que ela falava palavrões.

Lucas resolveu rebater, dizendo apenas: "Continua com seu baixo nível", o que fez Cariúcha gritar "putinha" ainda mais alto, sem que nenhum de deus aliados pedisse para ela parar. Em seguida, a influenciadora foi pra cima do rival e a Record cortou a câmera do PlayPlus. A emissora teria escondido uma provável tentativa de agressão.

Longe de Lucas, Cariúcha ainda gritou que ele era "boba" e "viada", e seguiu chamando o peão de "putinha" repetidas vezes diante do grupão de aliados, sem ouvir nenhuma repreensão

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho