Divulgação Os conteúdos da plataforma de streaming estarão disponíveis ainda nesta semana

O mês de outubro será marcado pelas produções nacionais e sucessos do HBO Max chegando à TV por assinatura. O reality Queen Star Brasil, comandado por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, chega ao TLC na sexta-feira, dia 6 de outubro, às 23h10. A produção The Cut, com a participação da supermodelo Alessandra Ambrósio, estreia no Discovery Home & Health no domingo, dia 8 de outubro, às 23h15.

Em Queen Star Brasil, as apresentadoras Pabllo Vittar e Luísa Sonza estarão no comando de uma competição em que 20 drag queens soltam a voz para conseguiu o título de campeã.

Os desafios vão além do campo, e as participantes precisarão mostrar suas habilidades em dança, canto e performance. Para a avaliação, os jurados Vanessa da Mata, Diego Timbó e Tiago Abravanel estarão de olho em tudo, além de contarem com a ajuda dos mentores Bruno Barbosa (dança), Blacy Gulfier (voz), Michelly X (visagismo) e Flávio Verne (diretor artístico).

Dentre as competidoras, estão nomes conhecidos como o o ator Diego Martins que atualmente interpreta Kelvin na novela Terra e Paixão, da Globo, a paraibana Arquiza, a cantora de sertanejo Reddy Allor e a multiartista Leyllah Diva Black.

Já em The Cut, a top model global Alessandra Ambrósio irá acompanhar uma competição entre 12 participantes que disputam o título de melhor hairstylist do país.

Ao longo de oito episódios, a cada etapa os competidores vão se superar em provas ao mostrar suas técnicas e habilidades. O grande vencedor da temporada receberá o prêmio de R$ 200 mil, mas para isso precisão encarar os jurados Daniel Hernandez, Marcos Proença e Zica Assis.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko