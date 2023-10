Divulgação O programa comandado por Celso Portiolli assumiu a liderança de audiência

No último domingo (1), o programa Domingo Legal, apresentado Celso Portiolli, no SBT, assumiu a liderança de audiência. A emissora vinha enfrentando uma crise no público, mas se reergueu e estabeleceu-se acima do Pipoca da Ivete, Eliana e Hora do Faro.



De acordo com dados da Katar Ibope, o Domingo Legal consolidou-se com três décimos à frente da atração de Ivete Sangalo, transmitida na Globo, enquanto as duas bateram de frente, das 14h21 às 15h17.

O programa de Celso Portiolli teve 9,5 pontos de média na Grande São Paulo, enquanto a cantora contou com 9,2. Já na média geral, Ivete ficou na liderança com 9,4 pontos e o Domingo Legal com 7,6.

Enquanto isso, o programa Eliana marcou 8,6 pontos contra 5,3 do Hora do Faro, das 15h44 às 19h15. Vale destacar que esse foi o melhor desempenho em seis meses da atração comandada por Rodrigo Faro.

*Texto de Júlia Wasko

