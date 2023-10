Reprodução A equipe do ex-militar acionou seus advogados para resolver os últimos conflitos com os demais peões

Após ser vítima de falas homofóbicas em A Fazenda 15, a equipe de Lucas Souza publicou uma nota nas redes sociais informando que irão examinar todas as situações e medidas judiciais cabíveis.

Em seu Instagram, os responsáveis pelo ex-militar comentaram quais são os passos a serem seguidos após os comentários proferidos pelos peões.

De acordo com a equipe de Lucas, as falas dos participantes Darlan Cunha, Cariúcha e Yuri Meirelles se enquadram em ameaça, difamação, injúria e injúria homofóbica.

"Em relação aos eventos ocorridos durante a noite de ontem, datada em 03 de outubro de 2023, bem como na madrugada subsequente, no âmbito do programa " Fazenda", é necessário examinar possíveis transgressões legais cometidas em relação ao peão Lucas Souza:

1. Darlan Cunha "Laranjinha" ameaçou Lucas, pronunciando a seguinte frase: "Aqui dentro a gente discute, lá fora eu te pego". Potencial delito: Ameaça (Artigo 147 do Código Penal Brasileiro).

2. Em seguida, Cariúcha proferiu comentários desrespeitosos sobre Lucas denominando-o de "p#tinha" insinuando que ele se casou por interesse em ganhar notoriedade pública e ainda afirmou que o mesmo teve condutas de "psicopata" fora do programa. Possíveis crimes: Difamação (Artigo 139 do Código Penal Brasileiro) e injúria (Artigo 140 do Código Penal Brasileiro) por difamar e ofender Lucas com termos difamatórios e acusações graves.



3. Yuri Meirelles proferiu a declaração de que Lucas Souza era

"chup#-p#u", com conotação homofóbica. Possível delito: Injúria homofóbica, passível de enquadramento nas leis que combatem a discriminação com base na orientação sexual."





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko