Reprodução/Youtube A ex-participante do reality show relembrou alguns momentos do programa

Karen Bacic contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes de sua participação em Casamento às Cegas 3. A advogada foi surpreendida com inúmeras mensagens de croatas.

"Eu acordei um dia, e um monte de mensagem croata pra mim. E eu 'que diabo tá acontecendo?', juro. Aí eu pensei 'tá, os croatas me descobriram'. Só que ai não era assim duas, três, era quarente, cinquenta mensagens na DM. Aí eu assim 'gente o que ta acontecendo?'.

"Aí um deles me mandou assim: 'Essa matéria te citou'. Aí foi quando eu descobri onde tinha vindo essa galera toda. Aí joguei no tradutor a matéria no tradutor pra eu ler. Eu pensei, 'você assistiu mesmo Casamento às Cegas? A minha versão? Tem certeza Porque assim, da onde que aconteceram essas cenas aí?'.





"Tava um pouco elaborado. Falava que durante a série, eu falei no programa que eu procurava um noivo croata. Aí tava assim 'porque a advogada descendente de croata que participou de sei lá o nome, porque eles tem um programa parecido com esse nome, aí eles trouxeram associação com esse nome, que acho que é Casamento à Primeira Vista".

"Aí tava lá, 'fala que esta procurando um noivo croata e se casa, citava lá o Valmir, não da certo e fica noiva de outro europeu das proximidades'. E aí escrito no final assim, 'mas Karen agora segue solteira e segue procurando um amor croata'".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko