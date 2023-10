Reprodução O ex-namorado da jornalista se pronunciou após ser exposto nas redes sociais

Após a jornalista Ana Paula Renault expor nas redes sociais que estava namorando um homem casado, Saul Luchtemberg abriu o jogo sobre a polêmica. Um perfil no Instagram atribuído ao consultor técnico em engenharia confirmou o caso extraconjugal, mas ressaltou que ama sua esposa.



Nesta terça-feira (3), Saul afirmou que conheceu Ana Paula por meio de amigos em comum, quando enfrentava uma fase difícil em seu casamento, além de ressaltar como foi sua aproximação com a ex-BBB.



"Em poucas horas, eu e minha esposa tivemos a nossa liberdade/privacidade rompida por falta de ética e caráter. Eu passei por uma fase de separação no meu casamento em meados de novembro/dezembro de 2022!", iniciou.



"Conheci a Ana em fevereiro devido termos alguns amigos conhecidos e por ela estar idealizando um projeto ao qual alguns amigos e profissionais iriam atuar, infelizmente eu e Ana tivemos uma aproximação devido a nossa afinidade e ideais. Em junho desse ano, novamente, meu relacionamento se 'desgastou' e eu me aproximei de FATO da Ana!", explicou.

"Fomos ao The Town, mas não juntos! Apenas com amigos do mesmo ciclo social tanto que eu tinha dito ao Thiago (amigo em comum) que não gostaria de participar do mesmo camarote por respeito à minha excelentíssima esposa. Dito isso, encerrei meu breve relacionamento com a Ana e tratei para minha família onde eu jamais deveria ter saído. Minha vida é, sempre foi e continuará sendo privada!!", acrescentou.







Nos Stories, o perfil em questão fez menções à mulher e aos dois filhos: "Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Errar é humano, reconhecer [os erros] vem do divino e perdoar é um mandamento".



Já outro perfil que também foi associado a Saulo, comentou sobre os julgamentos recebidos. "Meus defeitos, talvez, afastem um monte de gente. Mas pelo menos sei que quem fica ao meu lado gosta de mim pelo que sou. E na vida é assim, a gente se decepciona com uns, mas se surpreende positivamente com outros", desabafou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko