Reprodução O lutador ameaçou seu colega de profissão após aceitar desafio para combate

Acelino Freitas, mais conhecido como Popó, é tetracampeão mundial de boxe, e não se intimidou com após Kleber Bambam aceitar confrontá-lo no ringue. "Pra você ver a cabeça dele no seu colo", disparou.



Em entrevista ao The Noite, Popó comentou sobre o embate que acontecerá no Fight Musical Show: "O Bambam não é igual o Naldo. O Naldo mente, o Bambam quer aparecer. Quando você treina boxe e desafia alguém, é porque você sabe alguma coisa. Quando você não sabe, você é o quê? Burro! É o caso dele".

O lutador ainda acrescentou que essa é uma das lutas mais aguardadas pelo público. "Não só eu, mas o Brasil todo quer que eu bata nesse cara", completou. Popó ainda deu uma amostra de como fará com seu rival, e socou uma réplica da boneca Maria Eugênia, a companheira de Bambam no BBB 1.

O apresentador Danilo Gentilli ainda destacou que seu advogado gostaria de um ingresso para assistir à luta, e Popó novamente mostrou toda sua fúria. "O seu ingresso está ali na ringside pra você ver a cabeça dele no seu colo", declarou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko