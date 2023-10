Divulgação/SBT Elenco do Fofocalizando teme demissões com alterações na grade em 2024





Os apresentadores do Fofocalizando estão desde ontem (2) desesperados com suas possíveis demissões do SBT. Tudo por conta da informação que lhes foi passada sobre as possíveis mudanças na programação da emissora, previstas para 2024. Entre elas, há a criação de um novo vespertino, que pode abocanhar a atração de fofocas e reduzi-la a um quadro.







Com a diminuição do Fofocalizando, consequentemente ocorreria a redução do elenco, que hoje conta com ao menos sete integrantes fixos no estúdio: Chris Flores, Leo Dias, Gabriel Cartolano, Flor Fernandez, Gaby Cabrini, Kallyna Sabino e Isabele Benito. Fora este time, há repórteres e colaboradores eventuais. E o rebaixamento do programa poderia impactar no enxugamento do time.

A coluna apurou que o clima é de apreensão nos bastidores. Embora o Fofocalizando já não viva mais seus tempos áureos em termos de audiência, ainda traz bom faturamento comercial e conteúdos que vira e mexe viralizam nas redes sociais, aumentando a projeção midiática do programa. Mas mesmo assim, há internamente no SBT um apelo por mudanças na grade.

O burburinho ganhou forças nos bastidores ontem, quando o time tomou conhecimento de que o SBT terá um novo programa vespertino. E como a emissora já avisou que não há planejamento para reduzir a grade de novelas mexicanas, logo associaram que o projeto em desenvolvimento ganhará o lugar do Fofocalizando.

A ideia é ter duas novas revistas eletrônicas na programação. O retorno do Vem Pra Cá, dessa vez sob o comando de Regina Volpato e mais dois apresentadores, deverá pegar uma fatia do Primeiro Impacto. Já o segundo programa viria nessa faixa vespertina. E provavelmente, a liderança ficaria a cargo de Chris Flores. Com isso, o Fofocalizando viraria um quadro deste produto --que ainda não tem título e nem formato.

O pânico no elenco é sobre a quantidade de vagas que restarão com as mudanças, tendo em vista a sinalização do SBT em buscar nomes novos para incrementar sua grade.

Se serve de consolo ao time do Fofocalizando, fica aqui um registro: a coluna conversou com fontes do alto escalão do SBT, que garantiram não haver planejamento para dispensa em seu casting. E há outro detalhe importante: como o programa de fofocas é criação de Silvio Santos, ele não sairá do ar. O máximo que poderá ocorrer é ser adaptado a um quadro dentro de outro formato.



Procuramos o SBT, que desmentiu a informação de que o Fofocalizando sairá da programação.