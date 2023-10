Reprodução/Instagram Filho da atriz Fabiana Karla, Samuel Simões é alvo de assédio na internet após exibir corpo musculoso

Após compartilhar imagens de um ensaio sensual exibindo o corpo musculoso, o filho da atriz Fabiana Karla, Samuel Simões viu o número de seguidores aumentar em suas redes sociais em compasso à frequência de assédios de homens e mulheres diante do físico chamativo. "Tiveram alguns comentários indecentes. Muito além da conta. A gente sabe que no fundo, no fundo, aquela pessoa tá enaltecendo", declarou em entrevista à Quem.

Não o bastante, a namorada Gabrielle de Paula diz que o amado recebe nudes de homens e mulheres. "Ele estourou do nada, né? Aí foram muitas directs, nudes, tanto de mulher quanto de homens... É claro que isso vai mexer com o psicológico. Porque é um bombardeio. E a gente leva hate de graça. Estou me acostumando aos poucos. Mas no começo fiquei abalada, foi muita coisa na minha cabeça. Hoje em dia é mais tranquilo", mas ressalta um porém:

"Antes, a maioria era homem que mandava mensagem... Mas agora começou mais mulher, muita mulher. São mulheres bonitas que não precisam disso. Elas sabem que ele é comprometido, e que elas não precisam [mandar mensagens ousadas] para chamar a atenção. Pra poder conseguir alguém", confessou.

Mas Simões tratou de explicar para Gabrielle que está "sujeito" a esse tipo de comportamento. "No começo ela questionou um pouco em alguns casos que são extremos, que passaram do limite. E expliquei que estou sujeito a esse tipo de comentário porque eu estou me predispondo à vida pública. Por mais que seja uma rede social, e a gente sabe que tem que ter limite, você não consegue controlar todo mundo", disse.



Apesar das constantes investidas que recebe, Simões ressaltou que não dá chance: "A gente vê junto, ri de algumas coisas, se incomoda com outras. Isso fala muito do caráter de quem manda e o meu em não esconder. A gente está vendo aí, ultimamente, tantos casos de 'exposed' e não temos isso. Não vai acontecer nada das mensagens, não dou confiança", afirmou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho