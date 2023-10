Reprodução A atriz foi acusada de vetar fotos com a influenciadora

No último sábado (30), a festa na quadra da escola de samba Acadêmicos Grande Rio tornou-se uma grande torta de climão. Paolla Olievira, a rainha da bateria da agremiação, não gostou de compartilhar a atenção com Deolane Bezerra.



A influenciadora foi ao evento a convite de Thainá Oliveira, filha do presidente de honra da escola, que foi apresentada como destaque da campeã em 2022.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do Terra, a atriz evitou a todo custo a ex-participante de A Fazenda 14. Paolla Oliveira teria ficado incomodada com a mídia em cima de Deolane, e assim o climão instaurou-se entre as duas.

A situação ficou tão feia que nenhuma imagem de Paolla e Deolane juntas foi divulgada pela imprensa. Entretanto, fontes afirmaram que a atriz teria vetados as fotos com Deolane, pois não queria ter sua imagem associada a influenciadora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko