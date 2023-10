Dilvugação O ex-lutador de boxe Acelino Popó revelou ter perdido R$ 1 milhão ao investir na empresa Braiscompany

Acelino Freitas, o Popó, revelou ao Fantástico, da Globo, ter sido mais uma das vítimas da empresa Braiscompany, acusada de lesar investidores com a negociação de moedas virtuais na internet. Na entrevista exibida nesse domingo (1º), o atleta afirmou que caiu em um golpe de pirâmide com criptomoeda e investiu R$ 1 milhão, crendo que teria um retorno mensal entre 10% e 30% -- o que não concretizou. O ex-lutador de boxe lamentou a situação e disse ter sido ingênuo. "Apanhei feio", avaliou.

"Fui muito otário, muito besta, muito infantil, não existe rendimento de 8% em qualquer lugar do mundo. Eu apanhei feio, mas esse cara ganhou muita gente por nocaute, muita gente está passando dificuldade e fome", refletiu.

Popó admitiu ter ficado impressionado com as promessas do empresário responsável pela empresa apresentada como "especialista em criptomoedas". "A forma que o cara olhava, as lives que ele fazia todo dia, o poder de convencimento de que a coisa era real", declarou. E completou: "Eu tirei R$ 1 milhão do meu bolso, consegui tirar em um mês [o rendimento], no segundo mês, ele [dinheiro] sumiu. Eu ganhei dinheiro tomando soco na cara, ganhar meu dinheiro não foi brincadeira", afirmou.

No ano passado, Sasha Meneghel e seu marido, João Figueiredo, foram vítimas de um golpe após investirem em criptomoedas. Os dois tiveram um prejuízo de R$ 1,2 milhão ao se envolverem com o empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik.

De acordo com investigação da Polícia Federal e Ministério Público, o rombo causado pelo esquema da Braiscompany, do casal Antônio Neto e Fabrícia Campos, pode chegar a mais de R$ 2 bilhões.

A empresa de criptomoedas é acusada de aplicar um golpe de pirâmide financeira superior a R$ 2 bilhões. Com sede em Campina Grande, interior da Paraíba, e filiais em diversas cidades do país, a Braiscompany "fechou as portas" e desde então milhares de clientes estão a espera de obter o retorno dos investimentos. Os donos, Antônio Neto e a esposa, Fabrícia Campos, continuam foragidos.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho