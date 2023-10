Vitor Silva/Botafogo Ex-mulher de Victor Sá reclama de DSTs provocadas por traições do atacante

Nesse domingo (1º), Victor Sá foi alvo de uma série de acusações graves feitas pela ex-namorada em publicação feita no Instagram. A ex-mulher do atacante do Botafogo alegou que o atleta acabou com sua saúde psicológica e mental, além de o chamar de "lixo", "sujo" e "nojento". A moça ainda disse que o casal permaneceu junto até o momento da exposição e incluiu ameaças sobre divulgar vídeos, fotos e áudios que revelariam os problemas sobre o relacionamento dos dois.



Gaúcha, Jhulli usou a ferramenta Stories do seu perfil na rede social para afirmar que o atacante teria contraído doenças sexualmente transmissíveis durante as traições: "Está cheio de doenças das chinelonas que ele saiu", escreveu. "Vou expor tudo que você fez pra mim e fez passar na nossa relação", declarou.

Confira o post:

Após a repercussão do caso, a postagem foi apagada e um novo post foi feito por Jhulli explicando que casal estava junto há um ano e meio e moravam juntos desde o início do relacionamento. Victor chegou ao Botafogo em março de 2022 e já participou de 74 jogos, marcou nove gols e deu quatro assistências para os companheiros de time.

🚨GRAVE: Caiu a casa do Victor Sá, atacante do Botafogo.

Sua namorada (ou ex) está prometendo expor vários vídeos comprometedores do atleta. pic.twitter.com/nJPphYlCeJ — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 2, 2023

Até o momento desta publicação, Victor Sá não emitiu nenhum comunicado ou posicionamento oficial sobre as acusações.

* Texto de Lívia Carvalho

