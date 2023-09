Reprodução/Instagram Wanessa Camargo aparece na cama com Dado Dolabella

Em meio a um turbilhão de informações sobre o fim de seu relacionamento com Dado Dolabella, Wanessa Camargo decidiu acabar de vez com os rumores de término e postou nos Stories de seu Instagram um registro na cama, abraçada ao companheiro, demonstrando todo seu amor. "Meu ninho, @dadodolabella", escreveu na legenda sobre o momento romântico do casal nessa quarta-feira (27).

Mais cedo, Dado também negou os boatos de desgaste no namoro dos dois. O rumor começou a circular na internet após a colunista Fábia Oliveira compartilhar informações de vizinhos, que relataram que o moço tem se distanciado de Wanessa e não aparece mais com a mesma frequência no condomínio da cantora de 40 anos, em Alphaville, região nobre na Grande São Paulo.

"Você quer checar por que vizinhos falam sobre a vida alheia? Acho que é porque a vida deles deve ser muito chata", declarou em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL. E rebateu as informações de que estaria vivendo uma crise com Wanessa. "Ah, era isso? Até agora estava normal entre nós, mas agora temos [uma crise]. Um vizinho fofoqueiro trabalhando para quem sobrevive de coisa ruim. Obrigado por avisar", contou.

Mas antes mesmo dos vizinhos relatarem o que observaram nos últimos tempos, alguns fãs do casal já estranhavam a falta de aparições públicas deles juntos. Sem publicar fotos um com o outro há quase dois meses, a última vez que os dois foram vistos foi durante o show de lançamento de Zezé Di Camargo, no último dia (1º), em São Paulo.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram o romance em outubro de 2022. Os dois já tinham se envolvido entre 2000 e 2004, mas com idas e vindas, o relacionamento chegou ao fim. Na sequência, a cantora engrenou um romance com Marcus Buaiz, com quem se casou e teve dois filhos. O divórcio foi anunciado em maio do ano passado, quando a artista se reaproximou do ator.

* Texto de Lívia Carvalho

