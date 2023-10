Reprodução/Instagram Flávia Alessandra deixou a Globo após 34 anos





Sem fazer alardes, Flávia Alessandra deixou a Globo após 34 anos. Ela é mais uma das atrizes que perderam o vínculo fixo e não tiveram o contrato renovado após o vencimento. Seu último trabalho como atriz na emissora foi em Salve-se Quem Puder (2020), e agora ela faz parte do casting do Prime Video, onde apresentará um reality show.







No final do ano passado, a coluna entrevistou Flávia em um evento em São Paulo, quando ela e o marido, Otaviano Costa, se tornaram sócios de uma rede de clínica de estéticas, especializada em harmonização facial. Na ocasião, a atriz havia dado um spoiler de que não permaneceria na emissora.

"Já estou lá há 34 anos, de carteira assinada. No momento não há nenhum trabalho em vista, mas estou ciente da nova dinâmica do mercado e sei que me manter no elenco, sem estar escalada para um trabalho, gera custo à empresa. Foi muito importante para mim passar todo este tempo lá, mas estou atenta às movimentações e de olho em novas oportunidades também", disse ela na ocasião.

Flávia agora faz parte do Prime Video, onde apresentará a nova versão do reality Ilha da Tentação, ao lado de Otaviano.

"Fecho este ciclo com a TV Globo com muito carinho e gratidão. Fiz muitas personagens incríveis em mais de 20 novelas e séries, e tenho uma história maravilhosa com a emissora. Agora é hora de fazer algo que nunca havia conseguido colocar em prática. E todo este movimento é muito óbvio, diante da enorme transformação em minha carreira, negócios e vida, nos últimos anos. Muita coisa mudou, o mercado mudou e eu também mudei. Vai ser muito divertido fazer esse reality ao lado do meu amor. Preparem-se, pois vem aí a Flávia apresentadora! (risos)", disse ela em comunicado divulgado pela plataforma de streaming.

O último trabalho de Flávia na Globo foi uma participação como jurada no quadro Acredite em Quem Quiser, do Domingão com Huck, onde dividia a cena com padre Fábio de Melo e dona Déa, mãe de Paulo Gustavo.

Apresentadora

Agora, no Prime Video, ela irá liderar o reality show, que já teve uma versão no Brasil, exibida pelo SBT em 2002, sob o título Ilha da Sedução, que foi apresentado por Babi Xavier. As gravações do programa começam ainda neste mês.

No reality show, quatro casais irão embarcar em uma jornada para testar seus relacionamentos. Separados em duas vilas que são completamente isoladas uma da outra, os casais vão enfrentar testes únicos enquanto interagem com um grupo de solteiros atraentes. Durante oito episódios, esses casais vão se deparar com várias situações desafiadoras que exploram seus desejos, além de tomarem decisões que podem mudar suas vidas.