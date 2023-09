Reprodução Autores planejam participações de Esther Góes e Joana Fomm em remake de Elas por Elas, da Globo

Em 1982, Esther Góes e Joana Fomm eternizaram respectivamente Adriana e Natália na trama Elas por Elas, exibida na Globo. Em 2023, 41 anos após sua estreia, o remake da novela lançado nessa segunda-feira (25) inaugura a história em uma releitura que poderá contar com as protagonistas da primeira versão.

Os autores do folhetim, Thereza Falcão e Alessandro Marson, sonham com a participação especial das duas nas novas cenas. A informação é da jornalista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Inserir Esther e Joana no remake marca, inclusive, o retorno de Fomm às telas da Globo. A última novela que a atriz atuou foi em Malhação, na versão de 2016. Atualmente, a mineira estava afastada da televisão após mais de 60 anos de carreira. O último papel da atriz foi em 2019, quando interpretou Armênia no seriado República do Peru, na TV Brasil. E fez breves participações na série Sob Pressão, da Globo, no mesmo ano e em 2023, a veterana interpretou a Morte no filme Fervo.

Góes também não se prendeu ao rótulo "atriz global". Seus últimos trabalhos na Globo foram em 1995, na novela Explode Coração e na minissérie Engraçadinha. Em 2005, a atriz assinou com a Record e fez vários trabalhos na emissora, como as novelas Prova de Amor, Amor e Intrigas, Bela a Feia e Belaventura. Seu último papel foi Gênesis, em 2021.

No remake, a personagem de Esther, Adriana, é vivida por Thalita Carauta. Já o papel de Joana Fomm, Natália, está nas mãos de Mariana Santos. Além delas, protagonizavam a trama Eva Wilma, Aracy Balabanian, Sandra Bréa, Maria Helena Dias e Mila Moreira, que já morreram.



Na nova verão, junto a Thalita e Mariana nos papéis principais estão as atrizes Deborah Secco, Karine Teles, Isabel Teixeira, Késia e Maria Clara Spinelli.

Embora seja um remake, a novela contará com uma história totalmente nova a partir do capítulo cem. Os autores vão desenvolver uma trama censurada pela ditadura em 1982, envolvendo Adriana e Helena.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho