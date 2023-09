Reprodução/Instagram Andressa Urach lança plataforma online de conteúdo adulto por assinatura Fetich em festa no Espaço Metrópole, em São Paulo, na noite dessa terça-feira (26)

Andressa Urach lançou sua própria plataforma de conteúdo adulto por assinatura, a Fetich, na noite dessa terça-feira (26). Para promovê-la, a festa realizada no Espaço Metrópole, em São Paulo, trouxe as novidades do aplicativo que abriga desde produções explícitas a receitas de cozinha, assim como repercutiu por si só pelos problemas em sua organização. As reclamações obtidas exclusivamente pela coluna revelam que, em certo momento, o evento tornou-se inabilitado de servir comes e bebes aos presentes no local por escassez.

Os alimentos foram disponibilizados no evento por esquema de parceria. As empresa presentes forneceram seus produtos, mas experenciaram uma surpresa desagradável. A festa contou com um número excedente de pessoas que superou a quantidade que, a principio, havia sido comunicada aos prestadores de serviço. Com isso, houve escassez de comida e bebida muito antes do combinado e, consequentemente, os fornecedores foram cobrados sobre isso.

A coluna conversou com um dos prestadores de serviços e manterá sua identidade sob sigilo. A fonte ficou horrorizada com o nível e superlotação da festa. Houve pessoas que ficaram do lado de fora, em fila, porque a casa em que foi realizada o evento não tinha mais espaço.

E como o número de pessoas presentes foi muito maior que a informada às empresas, rapidamente começaram a faltar bebidas, crepes e outros alimentos. "As pessoas vieram cobrar a gente de que [a comida] tinha acabado. A gente chegou 20h30 e acabou às 22h30 com fila de 20 pessoas esperando para comer", contou.

"Eu falei: 'Se tiver que servir a noite inteira nessas condições ou você me paga o preço que eu cobro de buffet ou eu vou servir o pior produto possível pra baratear'", disse ela, que se preocupou com a divulgação do seu produto. "Todos os parceiros começaram a reclamar e os produtores também, como que vai fazer um evento de uma artista e ela não divulga?", pontuou. "No meio do final da festa que a maioria [dos produtos] já tinham acabado, ela [Andressa] decidiu tirar as fotos. Não ia dar arroba [das contas nas redes sociais] e não ia ter divulgação.", contou.

No evento ainda houve relatos de uso de drogas livremente pelo local. "Era uma super escada para subir para descer o carrinho, lugar todo 'bagaceira', o pessoal usando droga no meio da gente e não queriam nem dar água.", relatou.



De acordo com Sebah Vieira, assessor de Andressa, as reclamações referentes à falta de comida constam em uma mentira. Segundo ele os alimentos, inclusive, sobraram e as bebidas foram servidas até o último momento. Mas quem esteve lá diz exatamente o oposto.

Procuramos também a assessoria do evento, mas até a publicação do texto não recebemos resposta sobre o caso.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho