Reprodução A atriz abriu o jogo sobre possível envolvimento com Lucas Lima

Na última terça-feira (26), a atriz Bruna Guerin foi apontada como suposto affair e pivô da separação de Lucas Lima e Sandy. Com a repercussão das acusações, a artista se manifestou em seu perfil no Instagram.



Bruna justificou que não tem um envolvimento amoroso com Lucas, e que ele é apenas seu amigo e colega de trabalho no elenco de teatro Once - O Musical.



"São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido", iniciou.



"Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando", acrescentou.







*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko