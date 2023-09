Divulgação O autor venceu uma ação milionária contra a emissora

O autor Euclydes Marinho, contratado da Globo entre 1979 e 2020, venceu uma ação que moveu contra a emissora após ser demitido. O escritor receberá no mínimo R$ 3,5 milhões, entre danos morais e verbas rescisórias não pagas acumuladas pelas década de prestação de serviços à líder de audiência.



Apesar disso, a vitória foi em segunda instância, e a Globo pode recorrer. Vale lembrar que em primeira instância, a emissora tinha conseguido êxito.



Entretanto, a defesa de Euclydes conseguiu reverter a decisão inicial por unanimidade de votos dos desembargadores locais, que concordaram com os seus apontamentos.



Além dos pedidos de indenização pela sua saída da emissora, o autor pediu um valor para repor os danos ao não ser liberado para realizar outros projetos fora da Globo, devido seu contrato de exclusividade.



Com isso, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro entendeu que Euclydes estava certo e deu ganho de causa. Assim, a Globo deverá arcar com as custas processuais, orçadas em R$ 30 mil. Além disso, a Justiça atribuiu o valor de R$ 3,5 milhões à condenação, mas esse valor pode aumentar ainda mais devido os juros sobre o tempo em que a ação percorre.

O escritor foi contratado em 1979 pela Globo, quando foi convidado para integrar a equipe de autores da série Ciranda Cirandinha. Posteriormente, esteve à frente de outras produções, como Malu Mulher, Armação Ilimitada, Mico Preto, Andando nas Nuvens e Desejos de Mulher.



*Texto de Júlia Wasko

