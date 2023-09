Reprodução/Instagram Ricardo Rocha provoca novo tumulto com exigências extravagantes no processo de Gugu Liberato





Ricardo Rocha tem provocado um novo tumulto no processo de partilha de bens de Gugu Liberato (1959-2019). O rapaz, que ganhou notoriedade há três meses, alegando ser um filho bastardo do apresentador, agora tem exigido na Justiça que João Augusto, Marina e Sofia Liberato sejam submetidos a um exame de DNA para que seja comprovado que eles de fato são herdeiros biológicos do comunicador.







A defesa do comerciante alega que existe uma chance dos três herdeiros não serem filhos biológicos de Gugu pelo fato de terem sido gerados por inseminação artificial na clínica do médico Roger Abdelmassih --que foi preso por estuprar pacientes que buscavam ajuda para engravidar.

No novo documento anexado ao processo, publicado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, consta que Ricardo quer que a mãe de Gugu, dona Maria do Céu, e os irmãos do apresentador, Amândio e Aparecida Liberato, sejam submetidos à coleta de material genético para investigar a real paternidade dos herdeiros.



Todos os fatos envolvendo a clínica de fertilização em que Roger Abdelmassih foi indiciado na esfera criminal pela acusação de manipulação e utilização de material genético de terceiros em seus pacientes, gerando filhos sem perfilhação genética dos verdadeiros pais, e ainda estes rumores acerca da origem biológica dos filhos do 'de cujus' investigado [Gugu] faz emergir dúvida e torna necessária maior cautela na investigação objeto da presente ação", diz o advogado do "bastardo".

Ricardo está desde 2019 lutando na Justiça para a realização de um exame de DNA, alegando ser filho de Gugu Liberato. "Eu estou ansioso para fazer o teste de DNA, não vejo a hora de chegar esse momento. O momento que eu espero praticamente a minha vida. Nunca esteve tão perto, eu sinto que está chegando. O que eu reivindico é isso: reconhecimento de paternidade", disse ele em entrevista à Record, concedida em junho deste ano.



Nesta semana, a coluna já havia noticiado em primeira mão que os advogados de Ricardo pediram até mesmo a ação da Polícia para tentar encontrar a mãe do apresentador, dona Maria do Céu, que tem 94 anos de idade. Como rito obrigatório do sistema judiciário, todos os herdeiros arrolados no testamento são obrigados a serem notificados por um oficial de Justiça sobre o pedido de realização do exame de DNA, e Maria, até o momento, não foi encontrada para assinar o documento.

Acreditando que dona Maria resida nos Estados Unidos, ele pediu ajuda da Polícia e das companhias aéreas para rastrearem os passos da matriarca, para que ela seja abordada e notificada assim que ela pisar no Brasil. Mas o curioso nesta história é que a mãe de Gugu mora em Alphaville, na Grande São Paulo.

Gugu Liberato deixou uma herança avaliada em mais de R$ 1 bilhão, e a briga pela partilha não para. Além de Rose Miriam di Matteo tentar comprovar que viveu uma vida conjugal com o apresentador, há também Thiago Salvático, que entrou na disputa alegando ter vivido os últimos oito anos ao lado do apresentador.