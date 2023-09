Reprodução Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato, acionou a Polícia contra dona Maria do Céu





A partilha da herança de Gugu Liberato ganhou mais um capítulo controverso. Ricardo Rocha, um vendedor de carros que surgiu recentemente alegando ser um filho bastardo de Gugu Liberato (1959-2019), entrou na Justiça pedindo a ação da Polícia contra dona Maria do Céu Moraes Liberato, de 94 anos, mãe do apresentador morto. A medida faz parte de sua tentativa de provar que também é herdeiro da fatia bilionária que foi deixada pelo comunicador.







Os advogados do suposto filho de Gugu protocolaram um novo documento, com pedido de urgência, na última sexta-feira (22), pedindo para que a Polícia Federal seja acionada, juntamente com todas as companhias aéreas que operam no Brasil, para que a mãe do apresentador seja interpelada por um oficial de Justiça no mesmo instante em que pisar em solo brasileiro.

Rocha ainda não realizou o teste de DNA para saber se de fato é filho de Gugu. E isso só não ocorreu até agora porque todos os herdeiros listados no testamento do apresentador precisam ser notificados sobre o procedimento. E como dona Maria do Céu atualmente reside fora do Brasil e não possui nenhum procurador com poderes de representá-la em juízo por aqui, ela até o momento não recebeu a citação.

No documento protocolado na semana passada, os advogados de Ricardo são taxativos: "Em relação à requerida sra. Maria do Céu Moraes Liberato (...), para, com urgência, ser expedido o ofício à Polícia Federal e companhias aéreas, para obter informação que possibilite a citação desta ainda no aeroporto quando do desembarque em território nacional."

Outros dois herdeiros diretos também foram colocados na nova ação movida pelo homem que se diz filho do apresentador: Alice Liberato Caetano e Rodrigo Augusto Liberato Caetano, ambos filhos de Aparecida Liberato, irmã de Gugu.

O documento mostra que Alice até o momento não foi notificada, e os advogados de Rocha anexaram uma cópia da certidão de casamento da sobrinha de Gugu, juntamente com seu novo endereço residencial e um número de telefone para contato.

Já Rodrigo vive atualmente no Canadá e tampouco foi notificado. Mas consta nos autos que ele deixou aqui no Brasil um procurador com plenos poderes para representá-lo juridicamente, e encaminhou ao Tribunal responsável pela briga pela partilha de bens o endereço para facilitar o trabalho do oficial de Justiça.

Novo herdeiro?

Ricardo Rocha tem 48 anos e mora em Pirituba, zona oeste de São Paulo, onde trabalha como vendedor de carros, e surgiu neste ano reivindicando sua parte na herança de Gugu, pois diz ser fruto de um relacionamento relâmpago do comunicador com sua mãe, Otacília Gomes da Silva.

No processo de requisição do teste de paternidade, Rocha relata que sua mãe conheceu Gugu no segundo semestre de 1973, "em uma padaria que existia na rua Aimberê, no 458, bairro de Perdizes, nesta capital". Na época, Otacília trabalhava como babá e empregada doméstica "na residência de uma família nipônica" que morava ao lado da panificadora.