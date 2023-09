Reprodução/Getty Images A empresária foi encaminhada para um hospital após as filmagens

Sharon Osbourne, esposa de Ozzy Osbourne, foi encaminhada às pressas ao hospital após passar mal durante as filmagens da série Night of Terror. A atriz foi encaminhada para o atendimento médico, mas nenhuma explicação fazia sentido: "Ficamos meio confusos e pensamos que ela estava brincando com a gente".

Em entrevista à People, o filho do casal, Jack Osbourne, explicou mais sobre a situação: "Isso foi muito mais estressante do que qualquer coisa que já passei".

Os dois foram gravar um episódio da produção em um hotel chamado Glen Tavern Inn, na Califórnia, que tem a fama de ser mal-assombrado. "Eu não estava na sala com ela, e o cara da câmera disse: 'Ei, não sei o que está acontecendo aqui'. Ficamos meio confusos e pensamos que ela estava brincando com a gente", lembrou.

"Então olhei para o monitor e pensei: 'Isso não é normal'. Entrei [na sala] e ela estava completamente fora. Quero dizer, ela parou de respirar", acrescentou.

Além disso, havia relatos de uma entidade maligna ali no local, e Sharon ainda tentou fazer perguntas espirituais com os olhos vendados. De acordo com o ET Online, era "uma das entidades mais voláteis da pousada, um espírito masculino raivoso e opressivo, conhecido por dominar as hóspedes do sexo feminino".

"Eles realizaram todos os testes imagináveis ​​nela, de ressonâncias magnéticas a tomografias computadorizadas, eletrocardiogramas e exames de atividade cerebral. Eles verificaram se havia derrame, convulsão, aneurismas, problemas cardíacos e de sono. Eles verificaram tudo e ela estava com saúde completamente normal", afirmou Jack.

"Acredito que foi algum tipo de ataque espiritual. Eu estava com muito medo, tipo, 'Sério? Minha mãe está prestes a morrer enquanto fazemos uma caça aos fantasmas?' Não, isso não poderia acontecer", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko