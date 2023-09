Reprodução Os dois se encontraram no evento da Stock Car

Amigos de longa data, Felipe Massa e Fábio Dutra de Souza se encontraram durante o evento da Stock Car e jantar no Beefbar. O empresário do ramo automático e proprietário da Garage Car Store na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, esteve ao lado do automobilista.



A amizade entre Fábio e Felipe foi evidenciada durante o evento, quando ambos foram fotografados usando os mesmos relógios, símbolo de uma cumplicidade que transcende o mundo automobilístico. A Stock Car, que voltou ao Rio de Janeiro após 10 anos de sua última visita à cidade, proporcionou o cenário perfeito para a reunião desses dois grandes parceiros.



Fábio Dutra de Souza é um dos poucos que possui autorização para vender carros e motos de luxo em seu estabelecimento na Barra da Tijuca. No evento, ele prestigiou Rodolpho Mattheis, proprietário da equipe Lubrax na Stock Car, juntamente com seu amigo Felipe Massa.



Após 10 anos, a Stock Car retornou ao Rio de Janeiro, mas desta vez dentro do Aeroporto Internacional do Galeão. E essa ideia começou em 2021, quando a nova administração da Stock Car iniciou a busca por opções que permitissem a volta da competição ao segundo maior centro urbano do país. O Rio de Janeiro, conhecido mundialmente e com grande apelo turístico, se destacou como o local ideal para essa reinserção no calendário esportivo.



O evento marcou não apenas o reencontro de amigos, mas também a celebração de uma amizade que perdura ao longo dos anos, que é aclamada pelos fãs do automobilista.



