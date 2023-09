Reprodução O ministro conseguiu a aprovação da queixa-crime contra o youtuber

A juíza federal Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, aceitou a queixa-crime apresentada pelo ministro da Justiça, Fávio Dino, contra o youtuber Bruno Aiub, mais conhecido como Monark.

Há alguns dias, a magistrada validou as alegações da defesa de Dino, que acusaram Monark pelos crimes de difamação e injúria após manifestação em vídeo publicado no canal Monarky - Monark Talks.

Nas gravações, o youtuber se referiu ao ministro como "gordola" e "filha da puta", além de acusá-lo de querer "escravizar" as pessoas. Após tomar conhecimento do vídeo, Flávio Dino levou o caso à Justiça no início de junho.

"Você vai ser escravizado por um 'gordola'. Esse cara sozinho não dura um segundo na rua, não consegue correr 100 metros. Coloca ele na floresta para ver se ele sobrevive. (...) Você vai deixar esse cara ser o seu mestre? Foi para isso que os seus pais te deram educação? Eles se sacrificaram para você servir esse filho da puta?", disse nos vídeos.

Na época, Dino ainda se pronunciou no Twitter. "Raramente respondo a agressores e criminosos aqui. Estou sempre muito ocupado, concretizando propostas e medidas, todos os dias, como presto contas nas redes sociais. Só não enxerga quem não quer. Quanto aos criminosos que ofendem a minha honra, confio no Poder Judiciário, a quem entrego tais casos. E não se trata de 'ameaça'. É um dever e um direito", publicou.

Dessa forma, a magistrada justificou a decisão: "Reconheço a competência federal, tendo em vista que a conduta praticada, na forma narrada na peça inicial, teve como objeto a lesão da honra da parte querelante enquanto Ministro de Estado do Governo Federal e não somente com relação à sua vida particular".

"A acusação está baseada em provas da existência de fato que, em tese, caracteriza infração penal e indícios suficientes de autoria delitiva. Assim reconheço a justa causa da ação penal", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko