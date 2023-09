Reprodução/Record/Edu Moraes A ex-atleta mudou após a primeira eliminação do reality show

A primeira eliminação em A Fazenda 15 fez com que a ex-atleta Márcia Fu repensasse suas estratégias. A peoa mudou drasticamente da água para o vinho, e seus inimigos passaram a ser seus maiores aliados. Com isso, Márcia foi comparada com Viih Tube, ex-participante do BBB 21 conhecida pela falsidade e amizades por interesse.

Na madrugada de quarta-feira (27), a ex-jogadora de vôlei detonou Rachel Sheherazade e declarou guerra contra a mesma. Para ela, a jornalista agia de tal maneira por "falta de um sacolejo". "Eu não me importo com ela porque declarei guerra abertamente. Não comento, não cumprimento, não pergunto se quer comida. É como se fosse uma planta que não vejo", disparou.

"Ela fez coisas, para mim, de forma sorrateira, igual cobra. Sempre a tive como uma profissional que defendia as coisas do bem. Foi uma puta decepção", acrescentou.

O engraçado é que em menos de 24 horas, Márcia Fu parece ter se apaixonado não só por Rachel, mas também por Lucas Souza. Após a eliminação de Nathalia Valente na última quinta-feira (28), a ex-atleta mudou totalmente seu discurso.

Além de voltar a gostar de Lucas e iniciar uma relação com Rachel, a mesma ainda ajudou a jornalista com seu pé e arrumou briga com os Crias, grupo que até então fazia parte.

A puxação de saco foi tanta que Márcia gravou conteúdos no celular com Lucas Souza e ainda disse respeitá-lo, enfatizando que não tinha grupo.

"Márcia Fu, a Viih Tube dessa edição da Fazenda, morrendo de amores pelo novo líder (que ela tinha votado pra sair dois dias antes)", comentou um dos usuários no Twitter.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko