Reprodução O ator emitiu uma nota confirmando a paternidade

Nesta sexta-feira (29), o ator Junno Andrade emitiu uma nota para a jornalista Sônia Abrão sobre a paternidade de Eduardo Tadeu. Para quem não se recorda, em 2021, o rapaz do cantor e apresentador entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade após tentar a realização de um exame de DNA.



O homem de 36 anos nasceu em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e até então não tinha contato com o pai. Entretanto, o marido de Xuxa Meneghel enfatizou que tem interesse de criar laços com o filho, e lamentou ter sido privado do contato ao longo desses anos.

Nas redes sociais, internautas elogiaram o posicionamento do apresentador. "Cadê o tapete vermelho pro @junnoandrade? Mais um exemplo a ser seguido", comentou um dos usuários.

Quando Eduardo entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade, o advogado de Junno emitiu uma nota afirmando que não havia dúvida quanto à paternidade: "A conduta ilícita de Junno (de não realizar o DNA por vontade própria) vai além quando promove dentre os membros consanguíneos uma discriminação paternal, tendo os filhos próximos todo o reconhecimento e direitos vindos do exercício da paternidade, enquanto Eduardo foi afastado deste convívio".

Antes disso, Eduardo Tadeu havia relatado à jornalista Fábia Oliveira o envolvimento dele e de Junno: "Ele e minha mãe, Isabel, namoraram um tempo, chegaram a morar juntos, mas eles brigaram e Junno foi embora para São Paulo. Nos conhecemos quando eu fiz 12 anos. Desde então ele sabe da minha existência".

"Eu não cheguei a namorar a Isabel. A gente ficava. Depois eu o conheci. Ele passou uns três dias lá em casa com a gente, mas tinha um comportamento estranho e eu mandei ele logo de volta para a casa da mãe dele. Ele não se parece comigo. De qualquer forma, estou disposto da fazer o exame de DNA e resolver a questão. Se ficar comprovado que ele é meu filho, é claro que vou assumir", explicou Junno na época.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko