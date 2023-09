Reprodução O apresentador Fausto Silva participou da ação da pasta para falar sobre os ganhos no sistema de transplantes no país

À convite do Ministério da Saúde, Fausto Silva participou de um vídeo da pasta para incentivar a doação de órgãos e discorrer sobre os ganhos no sistema de transplante no país. Faustão teve alta do Hospital Israelita Albert Einstein no último sábado (23), após receber um novo coração em agosto. A mensagem pode ser vista no perfil oficial da instituição no Instagram.

Em sua fala, Faustão agradece o empenho em transformar o Brasil no 1º país do mundo em transplante de órgãos. "Todas as classes e idade para que cada vez mais o Brasil seja o país da doação de órgãos... Precisamos dessa solidariedade. É o país pulsando em uma solidariedade só. Lembrando sempre: cada pessoa pode dar vida a mais oito pessoas. São oito órgãos que podem ser doados", pontuou.

E acrescentou: "Por isso é fundamental essa participação, essa luta do Setembro Verde. Mais uma vez agradeço o empenho de todos vocês, é uma luta de todo mundo. Não tem partido político. É a luta pela vida", concluiu.

A iniciativa contou também com a presença da ministra Nísia Trindade. Setembro foi estabelecido como o mês de incentivo à doação de órgãos com datas alusivas, como o Dia Nacional da Doação de Órgãos, que ocorreu dia 27 de setembro.

Assista à mensagem:

* Texto de Lívia Carvalho

