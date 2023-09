Reprodução Wanessa Camargo falou sobre o processo que venceu contra o apresentador Rafinha Bastos, em 2012.

Wanessa Camargo relembrou a ação que moveu na Justiça contra Rafinha Bastos, em 2012. A briga nos tribunais ocorreu por conta da fala do comediante, proferida durante o extinto CQC (2008-2015), da Band, em 2011. Na ocasião, os apresentadores falavam sobre a gravidez da cantora, que esperava José Marcus, seu primeiro filho com o empresário Marcus Buaiz, quando o humorista interrompeu e disse: "comeria ela e o bebê".

Wanessa e o então marido, de quem se separou em maio de 2022 após 17 anos de casamento, entraram com um processo judicial considerando a piada como "um abuso". Rafinha perdeu a briga e foi condenado a pagar uma indenização de R$ 150 mil para ela, ao filho e a Marcus.

Em entrevista ao podcast Téte e Theo, a cantora foi questionada se Rafinha pediu perdão: "Não precisa [de pedido de perdão]. A situação com o Rafinha foi muito bem resolvida. Ele brinca com as coisas que ele nem imagina, tipo, a gente teve um processo, a gente foi vitorioso no processo", pontuou.

E afirmou que não ficou com o dinheiro que ganhou do ex-contratado da Band. "Esse dinheiro foi para um outro lugar, eu não usei um centavo desse dinheiro porque não gosto de usar dinheiro que me fez muito mal", contou. Wanessa frisou que a briga entre os dois não precisava ter tomado estas proporções, mas que Bastos "nunca vai entender" a dor que ela sentiu com a piada feita durante um programa ao vivo na televisão.

"A briga não precisava ter ido para esse caminho, porque a coisa que eu menos queria era grávida está vivendo aquilo. [Mas] está muito bem resolvido para mim. Não acho o Rafinha uma pessoa ruim, nada disso. Ele não vai entender que acima do orgulho dele tinha uma mulher grávida com muita dor. Desejo que ele siga a vida dele, porque não gosto de ficar empacada no mesmo lugar, tenho pavor disso. Então desejo que ele desempaque", encerrou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho