Reprodução Os apresentadores estarão na primeira edição da atração comandada por Fábio Porchat

Já imaginou passar um dia inteiro ao lado de artistas como Marcelo Tas e Paola Carosella? O apresentador Fábio Porchat está promovendo, em parceria com a Casa do Zezinho, a primeira edição do Que Dia das Crianças é Esse, Porchat?, uma ação que engloba mais de mil crianças, adolescentes e jovens do local.



O evento será realizado no dia 4 de outubro e tem como objetivo arrecadar dinheiro para a Casa do Zezinho, e proporcionar um momento diferente para os jovens no Dia das Crianças.

Com a transmissão ao vivo, foram convidados Marcelo Tas, Manoel Soares, Paola Carosella, Thelminha, Felipe Andreoli, Fred Bruno, Mc Kekel, Felipe Castanhari e Thiago Ventura, que vão trocar de lugar com os educadores do local e comandarão brincadeiras e atividades.

O evento será dividido em duas partes. Pela manhã e pela tarde, a criançada vai se divertir com brinquedos infláveis, futebol de sabão, pintura facial, entre outros. Já de noite, os mais jovens vão se encontrar com os influenciadores para gravar coreografias do TikTok e criar conteúdo para as redes sociais.

Essa é a primeira vez que Porchat lidera uma maratona social, mas o apresentador já esteve em diversos trabalhos comunitários incentivando seus fãs.

A Casa do Zezinho é um ONG localizada no Capão Redondo que atende diariamente mil crianças e adolescentes gratuitamente. Em 2023, comemoram 29 anos de existência e propõem um evento para agitar toda a galera.

Dessa forma, ao lado de Fábio Porchat, planeja arrecadar R$ 1 milhão para a campanha Juntos Pela Educação, e assim garantir que continuem acolhendo e oferendo arte e conhecimento de qualidade para as crianças e adolescentes da comunidade.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko