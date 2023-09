Divulgação/Memória Globo Claudia Raia e Walcyr Carrasco trabalham juntos em nova produção da Globo após desentendimento de 16 anos

Claudia Raia é a grande novidade do folhetim da Globo Terra e Paixão. E não é só porque a atiz entra na história para viver a verdadeira mãe de Luigi (Rainer Cadete), mas porque a veterana foi escalada para o papel da novela pelo criador da trama, Walcyr Carrasco. O que justifica uma reviravolta no relacionamento pessoal e profissional dos dois que, com a chegada da veterana no folhetim, os então rivais encerram uma briga que protagonizaram por cerca de 16 longos anos.

Isso porque rumores afirmam que quando Claudia Raia estava no ar em Sete Pecados, novela exibida pela Globo em 2007, a atriz decidiu fazer alguns improvisos na fala da sua personagem Ágatha. Walcyr não viu as alterações com bons olhos e, portanto, decidiu matar a personagem antes do final da trama. Na época, o diretor negou que a decisão tenha sido tomada em decorrência do comportamento da atriz.

"Matei porque a trama não estava com aquela força, então eu realmente explodi a Claudia Raia uma vez, mas não por causa dela, que é uma grande atriz, mas sim porque eu precisava incrementar a trama”, contou durante um programa de televisão.

No entanto, Claudia não parecia estar muito feliz com os rumos de sua personagem. No livro Sempre Raia um Novo Dia, publicado em 2020, a comunicadora afirmou que Sete Pecados não deu certo. “Uma novela que não deu muito certo, e eu acabei sendo explodida. Teve erro de escalação, excesso de personagens, papéis confusos. Fui de antagonista principal a coadjuvante sem história", contou.

"E eram tantas as alterações de última hora que ficava difícil até para decorar as falas. Walcyr Carrasco reconheceu os problemas e foi muito correto comigo, dizendo que não podia deixar uma atriz como eu fazendo um papel sem sentido e que tinha decidido me explodir. Achei a ideia hilária e concordei", declarou.

Longe das tramas das nove desde A Lei do Amor, exibida em 2016, Claudia Raia aceitou convite de Walcyr e retoma a parceria com o diretor após 16 anos. A participação da atriz durará dez capítulos e ocorrerá sete meses após o nascimento do filho da artista com Jarbas Homem de Mello, Luca.

