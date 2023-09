Reprodução/Instagram As apresentadoras Renata Vasconcellos e Maju Coutinho no Emmy Internacional de Jornalismo

Maju Coutinho, Renata Vasconcellos e Sônia Bridi acompanharam a cerimônia do 44º Emmy Internacional de Jornalismo, realizada na noite dessa quarta-feira (27), em Nova York. O Fanástico e o Jornal Nacional foram indicados na categoria Notícia e concorreram à estatueta pela cobertura da morte de Bruno Pereira (1980-2022) e Dom Phillips (1964-2022). No entanto, a Globo saiu de mãos vazias e o prêmio ficou com a britânica SkyNews --pelas reportagens sobre a Guerra da Ucrânia.

A âncora do Jornal Nacional havia descrito suas antecipações pela cerimônia: "Expectativa com os finalistas neste que é um dos principais prêmios do jornalismo", escreveu em publicação no X -- antigo Twitter.

Maju acrescentou: "Hoje é noite de Emmy Internacional. Daqui a pouco tem a premiação do principal prêmio da televisão mundial em Nova York. Vamos torcer", disse em seu perfil na mesma plataforma.

Além destas indicações, a GloboNews concorreu em Atualidades pelo documentário Abrigo: Inocentes Sob Ataque, que acompanhou civis durante três meses de conflito na Ucrânia. O vencedor foi o TRT World, da Turquia, por uma produção que igualmente focada no conflito no leste-europeu.

O Jornal Nacional já venceu uma vez o Emmy Internacional de Jornalismo. O prêmio veio em 2011, com a cobertura da retomada do conjunto de favelas do Alemão pelas forças de segurança do Rio de Janeiro.

Emmy Internacional

Agora, a Globo foca sua atenção e expectativa no Emmy Internacional, que premiará as produções do audiovisual voltadas ao Entretenimento. Ao todo são 14 categorias, e o Brasil aparece com sete produções concorrendo ao prêmio, como as novelas Pantanal (2022) e Cara e Coragem (2022). A Record também está na briga com a série Linchamentos (2022).

O reality show A Ponte - The Bridge Brasil, da HBO Max, foi indicado a melhor programa de entretenimento não roteirizado. O Prime Video também conseguiu emplacar suas produções na busca pela estatueta. A série documental Dossiê Chapecó - O Jogo por Trás da Tragédia, narra os motivos da trágica queda de avião que matou quase todo o time da Chapecoense, em 2016.

O desenho animado Menino Maluquinho, baseado nas histórias em quadrinhos de Ziraldo, está concorrendo a melhor animação; e o programa Quintal TV, do Futura, aparece na categoria factual, também infantil. A premiação será em 20 de novembro.

* Texto de Lívia Carvalho

