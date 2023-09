Divulgação A duquesa Meghan Markle e o Príncipe Harry

Uma verdadeira lista de exigências um tanto quanto absurdas foram expostas pela imprensa britânica sobre a visita da atriz e duquesa Meghan Markle e do Príncipe Harry a uma escola pública de Nova York. Inclusive, na série documental Harry & Meghan lançada no fim do ano passado, é possível ver o casal no ambiente, localizado no bairro do Harlem, em setembro de 2021.

O noticioso britânico Daily Mail teve acesso a e-mails trocados entre funcionários da Archewell, grupo fundado e gerido pelo casal, com a direção da escola e algumas autoridades de Nova York. Pois então, no conteúdo vazado, as demandas constam em ações que visam o bem-estar de Harry e Markle na escola --incluso exigências de cunho estético para as filmagens da série.



Dentre as imposições há, por exemplo, o requisito que a escola forneça almofadas e um novo carpete para a passagem dos dois pelo local. O casal exigiu presença de toda a direção da escola no dia da visita deles, para "tornar o evento mais oficial", de acordo com o texto do Daily Mail. Os representantes também pediram que o material de divulgação da visita fosse enviado apenas para publicações simpáticas a eles. Além de que sites e jornais da imprensa britânica, costumeiramente críticos aos dois, estavam banidos do evento.

Um dos e-mails anexou um termo de consentimento de cessão de imagem que proibia alunos e funcionários da escola de criticar em público a visita dos dois ao centro de ensino. E foram impedidos de fazer qualquer post nas redes sociais com imagens das filmagens do documentário.

O Daily Mail expôs que as negociações envolvendo Harry e Markle, a escola e as autoridades de Nova York duraram cerca de seis meses. As primeiras demandas ocorreram em abril de 2021 e as filmagens só em setembro. O casal foi ao local acompanhado de uma representante do Departamento de Educação de Nova York.

Os representantes de Harry e Markle, assim como assessores da escola de Nova York, ainda não se pronunciaram em público sobre o teor dos emails.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho