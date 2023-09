Reprodução Os filhos dos apresentadores vão duelar no programa da Globo

O apresentador Luciano Huck preparou um programa especial para o dia 8 de outubro, e fará uma homenagem a Faustão e Gugu Liberato. Para tornar tudo ainda mais especial, seus filhos João Guilherme Silva e João Augusto Liberato vão participar do quadro Batalha do Lyp Sync, do Domingão com Huck, na Globo.



A ideia de Luciano Huck era apenas trazer os dois para fazer uma homenagem para os apresentadores que foram grandes fenômenos na programação de domingo nos anos 90, mas conseguiu tornar tudo ainda mais interessante.

O apresentador sugeriu um duelo entre eles no quadro Batalha do Lyp Sync, que tem feito muito sucesso na Globo. Com isso, o marido de Angélica deixará todos com um gostinho de nostalgia ao relembrar os tempos de "guerra" entre Domingo Legal e Domingão do Faustão, apresentado por Gugu Liberato e Fausto Silva.

Além disso, a equipe de Huck está em busca de mais formas de tornar tudo único, e aguardar a gravação de um depoimento de Faustão que será exibido no dia da apresentação de seu filho.

Já João Guilherme, apresentador da Band, foi liberado pela emissora para participar da atração na concorrência, com a condição de que Luciano Huck possa citar a emissora e o programa que o jovem estará à frente.

O filho de Fausto Silva comandará um programa inspirado no Perdidos na Noite, que foi apresentador por seu pai durante dois anos. A estreia é prevista para acontecer no dia 21 de outubro e ser exibida aos sábados, às 20h30, sob direção de Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko