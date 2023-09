Reprodução/Divulgação Xô Xuca: Produto para tratar intestino preso surpreende “tubarões” do Shark Tank Brasil

“Fazer a chuca”, expressão popularizada pela comunidade LGBTQIAP+, é a técnica de limpeza do ânus antes da relação sexual para evitar "passar o cheque" (sujar o pênis do parceiro com fezes). Pois então, no segundo episódio da oitava temporada do reality de empreendimento Shark Tank Brasil dessa segunda-feira (25), o júri e o público conheceu o Xô Xuca -- suplemento de fibras alimentares que combate o intestino preso e promete salvar muitas pessoas de constrangimento durante o sexo.

Os irmãos Renan e Geovani Letenski, donos da marca, chocaram os "tubarões" ao pedir que "passem o cheque" literalmente, ou seja, invistam no produto. O episódio conta com a participação especial de Alexandra Casoni, sócia, conselheira e representante da Flormel Alimentos Saudáveis, responsável pelo bombom zero mais vendido do Brasil.

A oitava temporada de Shark Tank Brasil foi lançada no YouTube no dia 18 de setembro e estreia na TV paga em 3 de outubro, às 22h. Nesta edição, a atração conta com os "tubarões": a empresária, investidora-anjo e escritora Monique Evelle e o CEO e fundador da rede Petz Sergio Zimerman, que revezará a poltrona com Joel Jota, ex-nadador da Seleção Brasileira, empresário e escritor best-seller.

Os veteranos João Appolinário, fundador da Polishop, Carol Paiffer, CEO da ATOM S/A, e José Carlos Semenzato, fundador e presidente do Conselho da SMZTO, seguem no painel de "tubarões".

