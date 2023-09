Reprodução A cantora foi criticada após compartilhar uma leitura com seus seguidores

A cantora Luísa Sonza se envolveu em mais uma polêmica de acusação de racismo. Além de um processo movido contra a artista, ela compartilhou um livro escrito por uma filósofa supremacista branca nas redes sociais, e foi alvo de inúmeras críticas.



Em uma publicação com diversas fotos, uma delas chamou a atenção dos seguidores. O registro do livro Eichmann em Jesuralém - Um relato sobre a Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, foi extremamente criticado pelos fãs, que apontaram que a autora é racista e supremacista branca.



"Considerando que a Luísa tem um processo de injúria nas costas...", comentou um dos usuários. "Essa filósofa era supremacista", apontou outro. "Acho que ela se identificou né", disse outro.



Por outro lado, alguns fãs defenderam a cantora. "Mais da metade de quem comenta xingando a Luísa aqui nunca abriu um livro pra ler", afirmou um dos usuários. "Se for assim deveriam criticar quem é fã de Harry Potter pois a autora da obra é claramente transfóbica", pontuou outro.



Vale lembrar que essa não é a primeira polêmica de Luísa Sonza envolvendo um caso de injúria racial. Em 2022, a cantora foi acusada de racismo pela advogada Isabel Macedo, e inclusive assumiu o crime: "Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor".

Entretanto, após o caso ser encaminhado à Justiça, as duas entrarem em um acordo. O trato foi firmado em 16 de agosto deste ano, mas o valor da indenização não foi revelado.



