Reprodução Nesta terça-feira (26) o ex-BBB Diego Alemão é preso por porte ilegal de arma de fogo no Rio

Campeão da sétima temporada do Big Brother Brasil, Diego Alemão foi preso na madrugada desta terça-feira (26) pela Polícia Militar do Rio de Janeiro por porte ilegal de arma de fogo. A corporação apreendeu um revólver calibre 32 e oito projéteis, que estavam escondidos no banco de trás de um táxi. Após denúncias de um "homem visivelmente alterado", Diego Bisolotti Gasques foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, e teve fiança de R$ 4 mil estipulada. Mas não é a primeira vez que o moço foi parar atrás das grades.





Em 2020, Diego foi preso em flagrante "por dirigir embriagado e agredir o condutor do veículo em que colidiu, além de desacatar os policiais", disse o comunicado oficial da Polícia Civil.

Na ocasião, o delegado Leonardo Bueno disse que "o ex-BBB estaria visivelmente alcoolizado, bateu o carro em outro veículo que estava estacionado e ficou irritado, pois o proprietário do automóvel (que estava dentro do carro) queria chamar a polícia. Nisso, ele tentou agredir o homem, até deixou um ferimento na boca dele. Quando os policiais chegaram, ele estava altamente alterado e começou a desacatá-los". Alemão ainda se recusou a fazer o bafômetro, antes de ir para a delegacia.

Em março do mesmo ano, Diego havia se envolvido em uma grande confusão em uma casa noturna em São Paulo. Nas imagens divulgadas do caso, o ex-BBB aparece provocando um homem na boate e sendo observado por outra pessoa. Em determinado momento, o homem que apenas observava a provocação dá um soco em Alemão, que revida e começa uma confusão generalizada no espaço.

No início desta manhã, por volta das 9h, Diego Bissolotti Gasques foi solto após pagar fiança no valor de R$ 4 mil reais. Agora, o caso será encaminhado para a 14ª DP (Leblon) para prosseguimento à investigação.

Na saída, o ex-BBB falou com os repórteres, se defendeu e ironizou a situação de segurança na cidade. "Venha pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum...", declarou Diego Alemão, em vídeo divulgado pelo portal G1. "Eu tenho uma arma não municiada que estava embaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos, registrada"

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho