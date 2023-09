Reprodução O autor esta de volta ao reality culinário da Globo

Chef proprietário de grandes restaurantes do Brasil, Felipe Bronze foi recontratado pela Globo após quatro anos. Curiosamente, ele segue com seu acordo ativo com a Record, onde acabou de encerrar a quarta temporada do reality Top Chef Brasil. Na líder de audiência, ele retorna ao elenco do The Taste Brasil.



O programa culinário da Record encerrou sua quarta temporada no dia 14 de setembro. E em menos de duas semanas, o cozinheiro acaba de ser anunciado como novo contratado da maior emissora brasileira.

Entretanto, Felipe Bronze não é novo na casa, e já esteve no comando de outras atrações na Globo, inclusive foi mentor do The Taste Brasil. O chef participou das cinco temporadas do reality de gastronomia, e foi o vencedor da primeira e quinta edição.

Bronze tem uma vasta lista de programas em seu currículo, todos em canais da Globo, como O Mago da Cozinha, Tá na Época, Que Seja Doce e Perto do Fogo.

A sexta temporada do The Taste Brasil estreia com a chegada das chefs Manu Ferraz e Manu Buffara ao time de jurados, e a volta de Claude Troisgros e Felipe Bronze. O reality culinário estreia nesta terça-feira (26), às 18h no Globoplay e às 22h30 no GNT.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko