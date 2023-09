Reprodução Entenda porque tantas celebridades resolveram se separar nos últimos meses

Os meses de agosto e setembro ficaram marcados pelos inúmeros anúncios se separação de casais, como Sandy e Lucas Lima, Lexa e Guimê, Luísa Sonza e Chico Moedas, entre outros. Mas o que está acontecendo com as energias dos planetas para tantos pares optarem pelo término? Para sanar todas as dúvidas, o astrólogo Glaubert Ribeiro explicou à coluna os motivos de tantos fins de relacionamentos neste período.



Após o fim de tantas relações, muitos se perguntaram se havia algo relacionado com a astrologia que explicasse todo esse tumulto. E nada mais é do que a retrogradação de Vênus.

"Vênus ficou retrógrada em Leão de 23 de julho a 3 de setembro. Nesse período chamou todo mundo a rever afetos, prazeres, o que realmente merecemos, a autovalorização", explicou o astrólogo.

Já entre 3 de setembro e 6 de outubro, seria o momento desses casais fazerem os reajustes e resoluções necessárias, mas alguns não conseguiram nem mesmo chegar a esse ponto e optaram por dar fim de vez à relação.

"Provavelmente, eles já deviam vir pensando, falando sobre isso, para chegar nesse momento e tomarem essa atitude com mais clareza e entendimento", acrescentou.

Não somente os famosos, mas muitas pessoas têm passados por reflexões, conversas e separações nos últimos dois meses. "Ainda mais em agosto que, além de Vênus, o Sol também estava em Leão, e esses dois astros fizeram aspectos tensos com Urano, planeta das mudanças", acrescentou.

Dessa forma, se o relacionamento estava abalado ou enfraquecido, foi o momento para dar uma oportunidade para a mudança. Ainda assim, é importante destacar que isso tudo não é culpa dos astros, uma vez que os planetas espelham o que está acontecendo conosco.

Somente em setembro, os casais Sandy e Lucas Lima, Luísa Sonza e Chico Moedas, Lexa e Guimê, Arthur Aguiar e Jheny Santucci, e Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o fim do relacionamento.

Em agosto não foi diferente, e Nah Cardoso e PeLu, Danielle Winits e André Gonçalves, Bella Campos e MC Cabelinho, Mel Maia e MC Daniel também se separaram.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko