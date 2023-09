Reprodução/Globo Lázaro Ramos assusta Ana Maria Braga ao vivo no Mais Você





Lázaro Ramos esteve no café da manhã do Mais Você nesta terça-feira (26) e deixou Ana Maria Braga espantada com um anúncio sobre sua relação com Tais Araújo. Em seu discurso sobre separação e fim de casamento, ele decidiu revelar os rumos de seu casamento, e a apresentadora sugeriu até chamar o intervalo comercial para evitar uma possível saia-justa ao vivo.







A situação toda não passava de uma brincadeira, e Lázaro decidiu fazer uma menção indireta ao fato de Luísa Sonza ter ido ao matinal da Globo na semana passada para citar o fim de seu namoro com Chico Moedas. Com este gancho, ele aproveitou para falar de sua mulher, com quem é casado há 19 anos.



"Hoje eu sei que um dos temas é separação. Toda vez que alguém se separa as redes sociais começam a falar da gente. Eu sempre entro e falo: 'O que está acontecendo?'. Aí sempre tinha umas frases assim: 'Se Lázaro e Tais se separarem eu não acredito mais no amor'. Então hoje eu queria aproveitar para anunciar, já que estamos neste momento, que depois de 19 anos de casado eu e Tais tomamos uma decisão", começou ele.

Ana caiu na gargalhada e logo se ligou que seu convidado estava tirando sarro do episódio envolvendo Luísa Sonza.

"Ai, não! Pera aí. Você quer que eu chame o intervalo? Para eu não passar mal. Eu ando meio assustada aqui", disse ela, mal conseguindo segurar a própria gargalhada enquanto conduzia a conversa.

"Se quiser chamar o break pode chamar. Mas é uma coisa forte que eu vou dizer. Depois de 19 anos de casados, decidimos ficar mais 19 dias casados, pelo menos. Talvez a gente fique mais 19, porque a gente não tem plano nenhum de se separar", concluiu ele. Assista ao momento:

🚨 Depois de 19 de casados, Lázaro Ramos e Taís Araujo tomaram uma decisão! 🚨 #MaisVocê pic.twitter.com/TPfPhSbarG — gshow (@gshow) September 26, 2023