Carlos Salles/Divulgação Prefeito de Boa Vista veta show de Johnny Hooker e artista acusa político de LGBTfobia

O show que Johnny Hooker faria no Mormaço Cultural em Boa Vista, Roraima, foi cancelado pelo prefeito da cidade Arthur Henrique (MDB-RR) em anúncio feito nessa segunda-feira (25). O motivo seria um vídeo antigo, compartilhado recentemente por políticos locais na web, onde o artista fala que Jesus Cristo seria "travesti, transexual e bicha" em protesto contra o veto a uma peça teatral em que Jesus era interpretado por uma mulher trans. O cantor, então, utilizou suas redes sociais para rebater a decisão do político e denunciar um caso de homofobia e LGBTfobia no episódio.

Em vídeo publicado nas redes sociais, no fim desta segunda-feira (25), o artista classificou o caso como "uma vitória da LGBTfobia, do extremismo religioso e do conservadorismo no Brasil". Ele destacou que a apresentação foi vetada "arbitrariamente" pelo prefeito por "motivo de homofobia e intolerância com a diversidade", disse o cantor, que se apresentaria no próximo sábado (30) no festival.

"Um corte de uma fala minha tirada de contexto foi espalhada por extremistas religiosos nas redes sociais. Cabe ressaltar aqui que esse assunto já foi extinto pela Justiça brasileira com ganho de causa a mim. Ou seja vivem de requentar polêmicas atacando a comunidade LGBTQIA+. Eu e minha equipe estamos consternados com essa situação e buscando imediatamente as medidas cabíveis junto aos nossos advogados", ressaltou o artista, que convocou outros cantores confirmados no Mormaço Cultural, como Duda Beat, Vanessa da Mata e Xamã, a se manifestarem sobre o cancelamento.

Assista ao pronunciamento:

Na época, Hooker defendeu a peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, com a atriz Renata Carvalho no papel principal. "Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim", disse. Diante disso, alguns internautas foram às redes da prefeitura de Boa Vista cobrar o cancelamento do show de Johnny — que, segundo eles, desejaria "o fim da família tradicional" e teria ofendido cristãos.

Com a repercussão, o prefeito Arthur Henrique publicou um vídeo no Instagram em que citava que "uma das atrações foi desaprovada por muitas pessoas" e confirmava a determinação para que a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec) vetasse o show.

"Eu quero pedir desculpas, respeito é algo que eu não abro mão, todos sabem dos meus princípios e dos meus valores, e como prefeito sempre vou fazer o melhor pelas pessoas e pela cidade de Boa Vista. De imediato, iniciamos as tratativas jurídicas e a meu pedido, a Fetec cancelou essa atração do festival", afirmou.

🚨 O prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, anunciou que a participação do Johnny Hooker no Festival Mormaço foi cancelada após manifestações contra o cantor. pic.twitter.com/L75nm8GeZh — ‎ ‎ obi-wan (@biaajorn) September 25, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho