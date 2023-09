Reprodução/Instagram Luana Piovani inicia cobrança de R$ 300 mil após vencer ação contra o Pânico

A Rede Bandeirantes, os humoristas Rodrigo Scarpa (Vesgo) e Marcelo Picón (Bolinha), o apresentador Emilio Surita e o ex-diretor Alan Rapp terão de pagar R$ 308,2 mil a Luana Piovani por uso indevido da imagem da atriz. O episódio que motivou o processo ocorreu em 2014, época em que a loira era protagonista de uma série policial na Globo.



O que aconteceu?

O programa que virou alvo de ação ocorreu em 3 de agosto de 2014. Luana e o então marido, Pedro Scooby, foram à praia do Leblon, no Rio de Janeiro, e foram abordados pelo humorista Rodrigo Vesgo, que tentou entregar um buquê de flores ao casal na areia.

O repórter se aproximou da atriz para conseguir uma entrevista, mas Luana não gostou e pediu para Vesgo sair. O quadro durou cerca de 15 minutos e foi visto pelos juízes responsáveis por analisar o processo.

Em entrevista ao Splash UOL, o advogado que representa os ex-integrantes do Pânico, Sylvio Guerra, afirmou que os réus darão cumprimento à sentença, e ressaltou que Luana pediu R$ 500 mil em indenização, mas a defesa conseguiu a sentença de R$ 100 mil -- que no valor corrigido, passa de R$ 300 mil.

Na ação, ela alegou que a extinta atração exibiu "matéria jornalística com o intuito de ofendê-la e humilhá-la" e que "utilizaram imagens da autora na praia em um momento de lazer e privacidade, sem autorização". A atriz também argumentou que o programa a chamou de "piranha" e pegou depoimentos de pessoas falando mal dela.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho