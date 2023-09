Reprodução/Record/Edu Moraes Os dois participantes ficaram preocupados em ter a mesma assessoria fora do reality show

Lucas Souza e Cariúcha estão confinados no reality show A Fazenda 15, e a cantora afirmou que os dois têm a mesma assessoria de imprensa fora do reality show. O fato chocou muitos telespectadores e foi motivo de fofoca dentro do confinamento, como se fosse um "crime". Mas isso, caro leitor, é mais comum do que parece, e a coluna te explica tudo agora.



Após a fala de Cariúcha, meu amigo Dantinhas --que tem feito uma cobertura impecável no Twitter-- publicou: "Cadê o Irinaldo?", questionando onde estaria o assessor de Lucas e Cariúcha para esclarecer a "denúncia".





Embora alguns participantes do programa tenham ficado "chocados" com a informação, como foi o caso de Nadja Pessoa, a situação é bastante recorrente. Inclusive, a ex-paioleira talvez não saiba (ou finja que não saiba), mas ela também faz parte desta coincidência, já que seus assessores são os mesmos que os de André Gonçalves --que também está em A Fazenda 15.

Outra dupla do reality que conta com a mesma equipe de empresários são o nadador Henrique Martins e o jogador de futebol Radamés Furlan. Já Lily Nobre e Jaqueline Grohalski se conectam por outro fator: as duas peoas estão com suas redes sociais administradas pela mesma agência.

As polêmicas entre Lucas e Cariúcha estão intensas, e a funkeira tem insinuado que sabe de todas as estratégias do ex-marido de Jojo Todynho por ter o mesmo empresário, Irinaldo Oliver. Em conversa com a coluna, o agente artístico esclareceu que as carreiras de seus clientes são pautadas de maneiras individuais, mas com o mesmo peso de dedicação para ambos, mas todos os assuntos são tratados no sigilo que o cargo pede.



