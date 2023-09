Reprodução/Instagram O influenciador revelou detalhes de seu status amoroso

O influenciador Lucas Souza fez uma grande revelação durante sua participação no reality show A Fazenda 15. De acordo com o ex-marido de Jojo Todynho, ele está se relacionando com outra pessoa, e afirmou que é uma personalidade ainda mais famosa que sua ex-mulher.



Em conversa com Jenny, Shyan, Alícia X e Radámes no ofurô, Lucas Souza explicou: "Estou ficando com uma pessoa muito mais famosa que a minha ex, e faço questão de não expor porque não quero prejudicar ela lá fora".

O ex-oficial militar ainda ressaltou que o combinado que firmou com a tal pessoa era de entrar solteiro no reality, assim como seu futuro amor. Radámes ainda brincou tentando adivinhar quem seria a pessoa, e chutou Anitta. "Quem me dera", respondeu Lucas.

A identidade do amor secreto de Lucas virou motivo de especulações por parte de seus seguidores, que ficaram surpresos ao saberem que ele entrou no reality show comprometido. Embora diversos palpites tenham sido dados, o ex-militar não abriu a boca e manteve fiel ao pacto de silêncio com seu novo amor.

Vale lembrar que antes de seu casamento relâmpago com Jojo, Lucas era um completo anônimo. O divórcio foi oficializado no final do ano passado e desde então ele se tornou uma figura midiática, protagonizando diversos barracos com a funkeira.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko