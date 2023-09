Reprodução O ator mostrou uma grande avanço em sua recuperação após o acidente

Após ter sido atropelado por um carro há 24 dias, o ator Kayky Brito vem apresentando uma recuperação ótima e conseguiu deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com o boletim médico, o artista teve uma grande evolução em sua saúde, fator que surpreendeu o time que o acompanha desde a internação.



Com isso, o ator foi encaminhado para um quarto no Hospital Copa D'Or, na última sexta-feira (22). Os médicos ficaram surpresos com a recuperação de Kayky, que já está consciente e conversando com os familiares.



Nas redes sociais, a mãe de Kayky comemorou: "Meu coração vai explodir. Obrigada Deus, sem a sua presença eu não conseguiria". Sua irmã, Sthefany Brito, agradeceu também. "Deus cuidou de você e te devolveu pra nós, sua família", escreveu.



Por fim, sua esposa, Tamara Dalcanale, também fez uma publicação sobre o avanço e recuperação do marido. "A alegria de, todo dia, ver você evoluir, não cabe dentro de mim".

No dia 2 de setembro, o ator foi atropelado por um carro na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro. Kayky estava acompanhado de Bruno de Luca, quando cruzou uma pista em que carros passavam, e um deles não conseguiu desviar do artista.

O motorista Diones Coelho permaneceu com Kayky até o momento em que foi socorrido, e ainda recebeu o apoio de muitas pessoas para arrecadar dinheiro e consertar seu carro.

Logo após o acidente, o artista passou por um procedimento de fixação de fratura da pelve e do membro direito. Além disso, permaneceu internado, e posteriormente iniciou os tratamentos de fonoaudiologia e fisioterapia.

*Texto de Júlia Wasko

