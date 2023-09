Reprodução/Instagram Melusine Sparkle revelou quem é a próxima eliminada do reality de competição Drag Race Brasil

Melusine Sparkle foi eliminada do reality show de competição Drag Race Brasil na última quarta-feira (20). Pelo menos, era o que se sabia até então. Isso porque os fãs que acompanham a atração resgataram um vídeo publicado pela artista nos Stories do Instagram que expõe a identidade da próxima participante a deixar o programa no episódio que será exibido nesta quarta-feira (26).



O registro foi feito na época das gravações, quando a audiência do reality não conhecia as drags escaladas ou, pelo menos, não tinha acesso à lista de participantes da atração.

Pois então, o que foi exibido na quarta-feira da semana passada no quarto episódio da temporada, é que Melusine Sparkle e a drag Aquarela foram consideradas as piores da semana na dinâmica de competição. Diante disso, elas foram desafiadas a se subemeter em um duelo de dublagem, o LipSync For Your Life.

Na ocasião, Aquarela derrotou Sparkle na dublagem de Cheguei, música de Ludmilla, provocando a eliminação da rival. Com a saída, a produção embarcou Melusine de volta para o Brasil, já que sua participação nas gravações na Colômbia haviam se encerrado e, na volta, a drag se deparou com uma grande surpresa.

Isso mesmo, quem estava no mesmo voo que a artista era ninguém menos que a própria Aquarela, responsável pela sua eliminação no duelo decisivo no episódio que já foi ao ar. Ou seja, a rival também foi derrotada na competição, e a produção não se deu conta de que havia colocado as duas para voltar ao Brasil no mesmo avião.

O vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que Melusine se depara com Aquarela fora do avião, já no Brasil. Confira o vídeo:



Esta é a primeira edição de Drag Race Brasil, uma franquia do reality show estadunidense RuPaul’s Drag Race produzido pela Paramount+ Brasil e WOW Presents Plus, com apresentação de Grag Queen. No programa as competidoras devem passar por provas de performance, criação de looks, dança e canto para agradar a apresentadora e os jurados Bruna Braga e Dudu Bertholini.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho