Reprodução/Quem/Rafael Cusato Os fãs da cantora desconfiaram da aproximação dos dois artistas

Após o anúncio inesperado da separação de Sandy e Lucas Lima na última segunda-feira (25), os fãs da cantora já foram atrás de descobrir possíveis motivos para o fim do casamento. Nas redes sociais, internautas surgiram com imagens de Lucas ao lado da atriz Bruna Guerin, seu par romântico no musical Once.



Bruna, inclusive, fez par romântico com o ex-marido de Sandy em seu primeiro papel como ator de teatro. O musical ficou em cartaz em São Paulo até maio, e retorna em janeiro do ano que vem.

Antes mesmo da notícia do divórcio, as apresentações do elenco em programas para a divulgação do musical já haviam levantado suspeitas de um possível clima entre eles. Já agora, os rumores ganharam ainda mais peso e as teorias dos fãs tem ganhado cada vez mais desdobramentos.

No Twitter/X, um perfil identificado como "Laskauli" fez uma thread reunindo algumas supostas evidências sobre a proximidade de Lucas e Bruna.

"Notei que mesmo depois do musical ter acabado o Lucas continuou interagindo com ela [Bruna]nas redes sociais, inclusive com piadinhas e tal. Também muitas pessoas não famosas mostraram fotos dele indo sozinho assistir a uma nova peça que ela fez recentemente. Sandy não ia junto. Além disso, menos de dois meses atrás eles saíram juntos com mais alguns amigos, e também a Sandy não foi junto com ele. E também nenhum dos dois postou essas fotos, são fotos de outras pessoas que eles aparecem (tá td no insta)", diz a teoria da fã anônima.

minhas teorias sobre a separação da sandy e do lucas:

Tava olhando os comentários na foto e uma pessoa comentou que há um mês atrás num show deles, ela tava fria em relação ao lucas quando cantaram juntos. — Las Kauli Saints (@Laskauli) September 25, 2023





Bruna Guerin também já namorou o ator Gabriel Godoy, e foi premiada por seu sucesso pela voz doce e melodiosa. Seu sucesso é tanto, que já ganhou o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz por Urinal, o Musical.

O engraçado é que Bruna e Sandy se seguem nas redes sociais, e parecem ter uma certa amizade. Na última publicação da cantora comemorando a união com Lucas, no dia 12 de setembro, a atriz deixou três corações nos comentários.

*Texto de Júlia Wasko

