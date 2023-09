Rogerio Pallatta/SBT Cleber Machado se tornou o principal nome da cobertura esportiva no SBT





Cleber Machado chegou como um trator no SBT e provocou, involuntariamente, uma dança das cadeiras no setor de Esportes. Alguns colegas, obviamente, não ficaram muito felizes com as mudanças, mas por saberem que o narrador tem um nome mais forte no mercado e vem com um histórico de décadas na Globo, entenderam que não há o que fazer, apenas aceitar as novas funções.







O SBT confirmou à coluna todas as mudanças que fará em seus programas a partir de outubro. Embora eu tenha antecipado tudo ontem (25) no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, faltou o registro por aqui. Então vamos lá:

Machado assumirá o Arena SBT a partir de 9 de outubro. O programa é o mais prestigiado da grade esportiva da emissora, e atualmente estava sob o comando de Fred Ring, que assumiu o posto no início de agosto. Téo José ocupava a função desde abril, quando Benjamin Back havia sido demitido, mas foi retirado do bate-papo esportivo em apenas 4 meses.

Como Machado também assumirá a narração dos principais eventos esportivos, Téo José foi deslocado para outro programa, o SBT Sports, que ocupa um espaço pouco prestigiado na grade: domingo, às 7h30.





Quem vem comandado o matinal dominical desde agosto é Luiz Alano, que também mudará de função e ficará como apresentador do bloco de esportes do Primeiro Impacto. A ele também caberá a missão de comandar o Magazine da Liga, um programete que aborda as rodadas da Liga dos Campeões e que é exibido dentro do SBT Sports.

Já o interino Fred Ring terá que se contentar com um quadro esporádico também dentro do Primeiro Impacto quando houver rodadas da Liga dos Campeões. Ele retomará suas funções na cobertura esportiva digital do SBT, fazendo pré e pós-jogo de algumas partidas pelas redes sociais da emissora de Silvio Santos.

O TV Pop já havia antecipado os destinos de Machado e José no fim de semana. Mas faltaram as infos sobre os destinos de Alano e Ring, que a emissora bateu o martelo nesta segunda-feira e agora afirmamos por aqui.

A coluna apurou que mais mudanças podem vir até 2024, já que o SBT pretende investir na compra dos direitos de transmissão de mais eventos esportivos. Com isso, ampliará a necessidade de escalar com mais frequência seus narradores e também não se descarta a possibilidade de criar novos programas e quadros em sua grade.