Karen Bacic contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes de seu envolvimento com Valmir Reis, em Casamento às Cegas 3.

Assim que acabaram as gravações do reality show, Karen cantou que Valmir já foi grosseiro com sua família, inclusive com sua avó de 90 anos. "Ele estava me tratando super bem, e do nada eu fui lá brincar com ele pra dançar, e ele tipo 'ah, não', e virou as costas".

Em outra ocasião, na casa dos pais da ex-noiva, o pai de Karen estava empolgado assistindo a uma corrida de Fórmula 1 na televisão da sala, e Valmir perguntou se não poderia mudar de canal. O ex-sogro não ficou contente com a situação, já que se tratava de seu programa preferido.

"Aí depois ele assim: 'Ai, que saco seu pai só quer ver isso'. Ai eu virei e falei assim: 'Você está na casa do meu pai, meu amor, você vai ver o que meu pai quer ver'".





Sobre o fim do relacionamento, Karen contou que um dia esperou Valmir chegar no apartamento para conseguir entrar, já que nem tinha uma chave. Quando entrou, logo começou a arrumar sua mala, e seu ex-marido sequer notou toda a movimentação.

"Ele perguntou: 'O que você ta fazendo?'. E eu falei: 'Tô fazendo minha mala'. Aí eu acho que foi o momento que ele se tocou. Ali, meu filho, foi um derrama sangue, né? Porque você sai vomitando tudo", disse.

"A gente ainda teve um bate-boca, e nisso eu já chamando aqui o Uber, 'tchau meu amor'. E ele ainda no Uber assim: 'Não, você não vai'. E eu colocando minhas malas no Uber. Eu queria voltar pra casa do meu pai, porque eu não queria admitir que deu tudo errado, que meu pai tinha super má impressão do programa", acrescentou.

Karen explicou que seu pai teve uma boa impressão de Valmir após conhecê-lo, mas realmente não tinha apoiado a ideia da filha entrar no reality show, e nem mesmo acreditava no experimento.

Após ir embora, Valmir optou por contar aos demais participantes da edição que os dois haviam terminado sem antes consultar Karen: "Esse áudio chegou em mim, e nesse áudio ele falou umas coisas que eu fiquei assim... Ele falava: 'A Karen é uma pessoa ótima pra você sentar no bar e conversar, mas tenta conviver com ela'".

Quando os demais participantes souberam, foram questionar Karen sobre o fim, e ela optou por apenas confirmar a informação, mas se absteve de continuar o assunto. "Elas começaram a falar coisas que elas sabiam e eu não sabia, e ouviram de bastidores", relembrou.

Outra polêmica foi que Valmir foi acusado de entrar no Casamento às Cegas já namorando outra pessoa, e Karen explicou como soube disso. "Aconteceu de eu ser abordada por uma pessoa que falou que eles tinham vivido um relacionamento durante a participação dele. E aí eu fiquei meio em choque. Aí eu chamei ele, desbloqueei e perguntei se ele queria conversar sobre isso", contou.



Na mesma hora, Valmir respondeu que sim e se dirigiu até a casa de Karen para conversarem: "Ele ficou umas três horas lá, contou tudo sobre essa questão. Não foi por essa questão que a gente se separou, mas falei pra ele 'resolve isso ai'. Claramente é uma coisa mal resolvida. Eu não tenho nada a ver com isso".

"Talvez isso seja o distanciamento que eu senti. Porque quando a pessoa tem alguém que ela não tá muito bem resolvida, ela não tá 100% entregue a essa relação. Mas isso sou eu na minha concepção", completou.

"A gente conhece a pessoa na separação. Eu sou uma pessoa que cumpro muito o que eu falo. Então quando eu falei pra ele que se eu saísse eu não voltava mais, eu não tava brincando. Então ele achou que eu estava brincando, ele achou que foi um piti. Então ele ficava tentando vir, e quando vinha ficava manso. Quando ele via que ele não conseguiu o que queria, ele 'você vai se arrepender, você vai ver só, porque você acha que você é tudo isso'. Aí eu falava: 'Você ta me ameaçando?', e ele já dava um passo pra trás".

Sobre os comentários para diminui-la e ameaças, Karen contou que passou praticamente o primeiro mês após o programa ouvindo tudo isso de Valmir. "Peguei minhas coisas e saí, e no outro dia já estava no cartório. 'Vamos separar'. E aí pra dissolução da união estável, tem que ter um advogado. Eu sou advogada então eu tinha, e aí eu já mandei pra ele essas questões, e ele falava assim: 'Mas calma, calma a gente nem conversou'. E eu falei: 'Não tem mais o que conversar'", relembrou.

Já na última conversa, o ex-casal decidiu seguir caminhos diferentes e colocar um ponto final no relacionamento. "Só que ele nunca assinava aquilo. Aí eu falei: 'Se você não assinar até sexta-feira, segunda-feira eu distribuo uma ação de litígio que não vai ter segredo de Justiça, e todo mundo vai ler tudo o que eu escrever na ação. Ai ele entrou em pânico", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko